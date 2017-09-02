В Промышленном районе Самары горело 60 кв. метров сараев

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Вечером в пятницу, 1 сентября по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Ветлянская, произошел пожар.Горели сараи на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Они быстро справились с возгоранием.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, чообщает облМЧС. .