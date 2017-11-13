В Приволжском районе женщину-директора школы ранили из ружья в живот

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В Приволжском райотделе полиции проводится проверка по сообщению из местной больницы, куда с огнестрельным ранением, полученным у с. Бестужевка, обратилась 50-летняя директор школы с. Обшаровка.

По предварительным данным полиции, женщина ранена в результате несчастного случая: 38-летний мужчина, разряжая ружье, по неосторожности выстрелил в сторону потерпевшей, пишет Волга Ньюс.