В Приволжском районе в селе Сперанка сгорел частный дом

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Горел частный дом на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 15:10, пожар ликвидирован в 15:26.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС