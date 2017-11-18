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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Приволжском районе в селе Сперанка сгорел частный дом

18 ноября 2017 19:27
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 4 единицы техники.
18 ноября в 14:27 по адресу: Приволжский район, село Сперанка, улица Советская, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар был локализован в 15:10, пожар ликвидирован в 15:26.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.




Фото из архива облМЧС 
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