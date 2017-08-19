В Приволжском районе тушили горящее сено

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Накануне, 18 августа по адресу: м.р. Приволжский, п. Новоспасский, ул. Полевая, произошел пожар.Горело сено.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.