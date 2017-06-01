В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек

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В ночь на 1 июня по адресу: м.р. Приволжский, с. Приволжье, ул. Аксакова, произошел пожар.Горели надворные постройки на площади 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.