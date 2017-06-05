В Приволжском районе сгорел дом на 50 кв. метрах

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Вечером 4 июня по адресу: м.р. Приволжский, с. Обшаровка, ул. Соловьиная, произошел пожар.Горел частный дом на площади 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.