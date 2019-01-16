В Приволжском районе продавец магазина ударила пьяного покупателя-дебошира по голове и попала под уголовное дело

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На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел.Установлено, что преступление произошло возле круглосуточного магазина. Опросив потерпевшего и предполагаемую злоумышленницу, правоохранители выяснили, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в позднее время суток подошел к магазину и стал требовать, чтобы продавец отпустила ему товар не через окно, а впустила в помещение.Получив отказ, стал выражаться нецензурной бранью, при этом продолжая стучать в дверь магазина. Со слов потерпевшего, продавец схватила металлический предмет, вышла на улицу и нанесла ему удар по голове. Согласно данным экспертизы, мужчине был причинен легкий вред здоровью.Злоумышленница в содеянном созналась. Предполагаемое орудие преступления – металлический предмет, был обнаружен в магазине и изъят стражами правопорядка. По информации правоохранителей, 42-летняя местная жительница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.