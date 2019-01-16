Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 января, 18:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 67.08
-0.11
EUR 76.95
-0.12
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Приволжском районе продавец магазина ударила пьяного покупателя-дебошира по голове и попала под уголовное дело

16 января 2019 15:15
102
Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы на срок до двух лет.
В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение от фельдшера медицинского учреждения о госпитализации 66-летнего мужчины с травмами.

На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел.

Установлено, что преступление произошло возле круглосуточного магазина. Опросив потерпевшего и предполагаемую злоумышленницу, правоохранители выяснили, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в позднее время суток подошел к магазину и стал требовать, чтобы продавец отпустила ему товар не через окно, а впустила в помещение.

Получив отказ, стал выражаться нецензурной бранью, при этом продолжая стучать в дверь магазина. Со слов потерпевшего, продавец схватила металлический предмет, вышла на улицу и нанесла ему удар по голове. Согласно данным экспертизы, мужчине был причинен легкий вред здоровью.

Злоумышленница в содеянном созналась. Предполагаемое орудие преступления – металлический предмет, был обнаружен в магазине и изъят стражами правопорядка. По информации правоохранителей, 42-летняя местная жительница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 января 2019  16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Самарская медсестра задержана за посредничество во взяточничестве
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.   Закон
134
16 января 2019  16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении исследований они заключали фиктивные договоры с подрядчиками и сотрудниками.
Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
122
16 января 2019  14:57
Тело женщины с признаками насильственной смерти. Каких либо признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины в частном доме
Тело женщины с признаками насильственной смерти. Каких либо признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.  Закон
105
16 января 2019  09:40
Из-за долгов перед государством жителя Самарской области не пустили на борт
Из-за долгов перед государством жителя Самарской области не пустили на борт
Он задолжал свыше 50 тысяч рублей. Закон
164
15 января 2019  21:19
Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста Светлане Моравской ещё на 2 месяца
Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.  Закон
553
15 января 2019  17:15
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей.
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей.  Закон
338
15 января 2019  16:55
В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений».
МВД завело дело о мошенничестве при организации гастролей Селены Гомес в России
 В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений».   Закон
292
Весь список
Происшествия
16 января 2019  15:15
Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы на срок до двух лет.
В Приволжском районе продавец магазина ударила пьяного покупателя-дебошира по голове и попала под уголовное дело
Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы на срок до двух лет.  Происшествия
100
16 января 2019  14:44
Мать пострадавшей заявила, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель — когда инцидент получил огласку.
"Быстро его прижали". Очевидец рассказал, как судья сбил студентку в Краснодаре
Мать пострадавшей заявила, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель — когда инцидент получил огласку.  Происшествия
127
16 января 2019  13:18
В Сызрани бобр посреди зимы начал подтачивать деревья Несколько деревьев в пойме реки Крымза оказались изгрызены местным обитателем.
В Сызрани бобр посреди зимы начал подтачивать деревья
Несколько деревьев в пойме реки Крымза оказались изгрызены местным обитателем. Происшествия
139
Весь список
Криминал
16 января 2019  13:57
В Сызрани полицейские выявили местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
В Сызрани полицейские выявили местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.  Криминал
117
16 января 2019  12:15
В Самарской области ищут похитительницу кошелька Полиция просит очевидцев обращаться.
В Самарской области ищут похитительницу кошелька
Полиция просит очевидцев обращаться. Криминал
202
16 января 2019  12:12
В Тольятти убиты экс-руководитель управления потребрынка и ее муж
В Тольятти убиты экс-руководитель управления потребрынка и ее муж
По всей видимости, мужчина успел выстрелить из ружья. Криминал
239
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
534
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
711
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
914
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
828
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1111
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
741
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1518
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1325
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1675
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2046
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2239
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3467
Весь список

Мероприятия
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные