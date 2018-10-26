В Приволжском районе пасынок ударил ножом своего отчима в ходе пьяной ссоры

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Как выяснили стражи правопорядка, преступление произошло в одном из домов села Обшаровка. По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и его пасынком произошел конфликт на бытовой почве. Мужчины стали оскорблять друг друга, вспоминая прежние обиды. Полицейские установили, что во время выяснения отношений подозреваемый схватил со стола нож и нанес им удар в область живота своему отчиму.Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленника по месту его проживания. В содеянном он сознался. По информации правоохранителей, 35-летний местный житель нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.