В Приволжском районе опрокинулся автомобиль, пострадали 4-летняя девочка и женщина

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Авария произошла 19 мая примерно в 20.00 на 65 км автодороги "Осинки-Приволжье". Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь, оградили место аварии и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.32-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21103", будучи лишенным права управления транспортным средством, двигался со стороны села Спасское в направлении села Обшаровка. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где совершил опрокидывание автомобиля.В результате ДТП водитель и его пассажиры – 21-летняя женщина и 4-летняя девочка получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в районную больницу. В дальнейшем ребенка с переломом левой голени, ушибами и сотрясением головного мозга госпитализировали в областное медицинское учреждение, сообщает облМВД.По факту ДТП проводится проверка.