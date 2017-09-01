В Приволжском районе ночью сгорело 4 тонны сена

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В ночь на 1 сентября по адресу: м.р. Приволжский, п. Степняки, ул. 40 лет Победы, произошел пожар.Горело сено 4 тонны.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 3 единицы техники. Они справились с огнем за 20 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.