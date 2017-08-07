В Приволжском районе ночью сгорело 240 тонн сена

147

В ночь на 7 августа по адресу: м.р. Приволжский, п. Нижнеозерецкий, ул. Луговая, произошел пожар.Горело сено 240 тонн.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.