В Приволжском районе мужчина на снегоходе "Тайга" нарушил ПДД и столкнулся с «Toyota HI LUX»

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В результате ДТП пострадал водитель снегохода, 32-летний мужчина получил травмы груди и головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области