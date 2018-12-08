В Приволжском районе горела крыша дома на 40 кв. метрах

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7 декабря вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Приволжский, с. Давыдовка, ул. Садовая.Горела кровля частного дома на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.