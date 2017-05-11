В Приволжском районе горел дом на 70 кв. метрах

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Вечером 10 мая по адресу: м.р. Приволжский, с. Приволжье, ул. Молодежная, произошел пожар.Горел частный дом на площади 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.