В Прибрежном в Самаре горели надворные постройки

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3 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Прибрежный, ул. Прибрежная, произошел пожар. Горели надворные постройки на площади 9 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.