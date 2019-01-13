В Приамурье пенсионерку доставили в морг живой

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Сотрудники белогорской больницы в Амурской области не смогли спасти пенсионерку, которую доставили в морг живой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.В ведомстве рассказали, что после семейного застолья родственники женщины заметили отсутствие у неё признаков жизни и сообщили в полицию. Сотрудник правоохранительных органов, прибывший по вызову, самостоятельно направил женщину в морг, не обратившись за помощью к медикам согласно должностной инструкции.Женщину доставили в морг примерно в 9:40 по местному времени (3:40 мск). Спустя некоторое время санитар заметил, что пенсионерка жива, и вызвал реанимацию. Однако через два часа пациентка скончалась, несмотря на попытки врачей реанимировать её.Сейчас по данному инциденту проводится проверка.Фото: © Pixabay