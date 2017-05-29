В Полевом проезде в Самаре горела коптильная камера

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Сегодня, 29 мая по адресу: Самара, Советский р-н, Полевой пр-д, произошел пожар. Горела коптильная камера на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.