В Похвистневском районе сгорело 60 кв. метров надворных построек

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В ночь на 15 августа по адресу: м.р. Похвистневский, п. Новиникольский, ул. Петровская, произошел пожар.Горели надворные постройки на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.