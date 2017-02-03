В Похвистневском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек

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Утром сегодня, 3 февраля по адресу: м.р. Похвистневский, с. Кротково, ул. Молодежная, произошел пожар.Горели надворные постройки на площади 50 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.