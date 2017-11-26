В Похвистневском районе при попытке помирить супружескую пару молодой человек получил ножевое ранение

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Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка выяснили, что молодой человек пострадал в результате конфликта между супружеской парой. Как пояснила полицейским находящаяся в квартире женщина, ссору затеял ее 35-летний муж. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к своей супруге чтобы помириться. Его желание женщина не поддержала и попросила уйти. На помощь женщине пришел ее сын вместе со своим 22-летним приятелем. В результате конфликта 35-летний подозреваемый брызнул в глаза молодому человеку баллончиком с дихлофосом, и, угрожая ему убийством, нанес удар ножом в ногу.Сотрудники полиции задержали 35-летнего подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отделение полиции.По статье «Причинение легкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области