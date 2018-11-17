В Похвистневском районе на неосвещенной автодороге «Шевроле» сбил велосипедиста
17 ноября 2018 21:56
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По предварительным данным, собранным полицейскими следует, что водитель 1989 года рождения на автомобиле «Шевроле» двигался по неосвещенной автодороге Подбельск-Савруха, по ходу движения неожиданно перед собой увидел велосипедиста, двигавшегося без светоотражающих элементов и допустил наезд на него.
От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия врачей.
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварий.
По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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