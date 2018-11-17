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В Похвистневском районе на неосвещенной автодороге «Шевроле» сбил велосипедиста

17 ноября 2018 21:56
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От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия врачей.
ДТП со смертельным исходом произошло в Похвистневском районе в 19:30. 

По предварительным данным, собранным полицейскими следует, что водитель 1989 года рождения на автомобиле «Шевроле» двигался по неосвещенной автодороге Подбельск-Савруха, по ходу движения неожиданно перед собой увидел велосипедиста, двигавшегося без светоотражающих элементов и допустил наезд на него.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварий.

По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области

 
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