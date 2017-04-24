В Похвистневском районе горел дом на 35 кв. метрах

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Утром сегодня, 24 апреля по адресу: м.р. Похвистневский, с. Савруха, ул. Школьная, произошел пожар.Горел частный дом на площади 35 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.