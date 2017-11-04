В Похвистневском районе Самарской области сгорело 10 тонн сена
4 ноября 2017 10:27
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Вечером 3 ноября по адресу: м.р. Похвистневский, с. Исаково, ул. Бригадное, произошел пожар.
Горело сено 10 тонн.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.
Они справились с огнем за час, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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