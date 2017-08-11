В Похвистневском районе «Ford Focus» съехал в кювет и перевернулся, погиб пассажир иномарки

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55-летний водитель автомобиля «Ford Focus» (стаж - 23 года) двигался со стороны Сосновки в направлении Похвистнево. По предварительной версии полицейских, превысив скорость и не справившись с рулевым управлением, автомобилист выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, а затем допустил съезд в левый кювет, после чего автомашина перевернулась.В результате ДТП 59-летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимационное отделение ближайшей больницы, где вскоре скончался. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель авто ответил отказом.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области