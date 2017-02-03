В Похвистневском районе Chevrolet Cruze врезался в Nissan X-Trail, трое пострадали

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2 февраля на 138 километре автодороги «Самара - Бугуруслан» в Похвистневском районе произошло ДТП. 29-летний водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» двигался со стороны Бугуруслана в направлении Самары и начал осуществлять обгон впереди идущего транспортного средства. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Nissan X-Trail», которая от удара врезалась в барьерное ограждение, а затем перевернулась.В результате ДТП 34-летний водитель «Nissan X-Trail», а также две его пассажирки - женщины 1960 и 1975 годов рождения, получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение, сообщает облМВД.В целом за февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.