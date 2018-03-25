В Похвистнево зазвонивший телефон спас женщину от напавшего на нее с ножом бывшего сожителя
25 марта 2018 17:45
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Оперативники установили, что пострадавшей - жительнице села Старопохвистнево позвонил её бывший 46-летний сожитель и попросил привезти ему домой в Похвистнево автомобильный аккумулятор, якобы его сел и он не может завести машину. Женщина согласилась.
Открыв дверь «гостье», мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с силой затащил её в свою квартиру. Разгорячённый злоумышленник, размахивая ножом, стал угрожать убийством своей жертве. Ему удалось нанести один удар женщине в лицо, второй она блокировала, схватив нож за лезвие рукой.
В это время у женщины зазвонил телефон, она успела крикнуть в трубку «Помогите!» и назвать адрес своего местонахождения. Через некоторое время знакомые, звонившие ей, прибыли к месту преступления и вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла потерпевшую с множественными порезами и кровоподтёками в лечебное учреждение.
Злоумышленник некоторое время скрывался от сотрудников правоохранительных органов, но позже сам пришёл в отдел полиции, где во всем признался.
В отношении мужчины по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждены уголовные дела. Санкции статей в совокупности предусматривают наказания до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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