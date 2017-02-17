В Похвистнево великовозрастный внук украл из сарая своей 84-летней бабушки двух кур, продал их, а деньги пропил

120

Для пенсионерки эта утрата оказалась значительной, материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму в 500 рублей. Заявительница сообщила полицейским, что ранее мужчина неоднократно выносил из ее жилища имущество, но обратиться за помощью в органы внутренних дел она решила только сейчас.Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Неработающий местный житель 1977 года рождения в содеянном сознался и пояснил, что похищенных кур продал, а полученные деньги потратил на покупку спиртного.В настоящее время по статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.