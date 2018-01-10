В Похвистнево сын, угрожая ножом, отобрал у родного отца деньги и пропил их
10 января 2018 14:27
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Сотрудники полиции задержали сына. Мужчина свою вину в случившемся отрицать не стал и рассказал, что деньги у отца таким образом он брал неоднократно. В этот раз, надеясь быстрее получить от родственника средства, решил припугнуть его ножом. Опасаясь за свою жизнь, отец отдал сыну требуемую сумму, которую тот потратил на покупку алкоголя.
Правоохранители выяснили, что он летом 2017 года досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угрозу убийством. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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