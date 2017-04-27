В Похвистнево сгорел дом на 60 кв. метрах

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Поздно вечером 26 апреля по адресу: г.о. Похвистнево, п. Венера, ул. Дорожная, произошел пожар.Горел частный дом на площади 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.