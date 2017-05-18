В Похвистнево сгорел дом и постройки на 70 кв. метрах

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Утром сегодня, 18 мая по адресу: г.о. Похвистнево, п. Красные Пески, ул. Береговая, произошел пожар.Горел частный дом и надворные постройки на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.