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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Похвистнево под колесами пассажирского поезда погибла женщина, переходившая пути в неположенном месте

18 февраля 2018 16:17
399
Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию.
В Похвистнево поезд Москва — Караганда сбил насмерть 46-летнюю жительницу Оренбургской области, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Ирека Галеева.

В 21:34 женщина переходила пути в неположенном месте перед движущимся составом. Пострадавшая скончалась на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию.




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