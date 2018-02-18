В Похвистнево по колесами пассажирского поезда погибла женщина, переходившая пути в неположенном месте
18 февраля 2018 16:17
152
В 21:34 женщина переходила пути в неположенном месте перед движущимся составом. Пострадавшая скончалась на месте.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 февраля 2018 18:15
Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы. Закон
424
16 февраля 2018 15:57
Полицейские выяснили, что после инцидента по паспорту подозреваемого был приобретен билет на поезд до одного из городов России. Предполагаемый насильник в... Закон
465
16 февраля 2018 15:36
Возбуждено уголовное дело. Закон
478
16 февраля 2018 14:26
Данная категория польских фруктов входит в перечень санкционных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. Закон
506
15 февраля 2018 21:45
В частности, в салоне машины теперь обязательно должны быть не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинская аптечка. Закон
363
15 февраля 2018 20:46
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. По данному факту следственными органами... Закон
383
15 февраля 2018 20:38
В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Закон
1178
Происшествия
18 февраля 2018 16:17
Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию. Происшествия
151
18 февраля 2018 14:02
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Происшествия
173
18 февраля 2018 13:48
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Происшествия
199
Криминал
18 февраля 2018 12:10
Только после этого он вызвал полицию. Криминал
234
18 февраля 2018 11:45
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Криминал
190
18 февраля 2018 11:29
Дорогостоящий аппарат похититель сдал в один из ломбардов города. Криминал
170
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
399
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
363
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
761
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
594
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
643
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1967
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
250
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
504
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3625
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2078
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2516
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2406
Мероприятия