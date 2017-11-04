В Похвистнево ночью в ангаре на улице Промышленной сгорели трое рабочих

126

По данному факту следственным отделом Самарской области начата доследственная проверка. По предварительным данным, погибшие рабочие распивали спиртные напитки и курили.Вероятно, в какой-то момент они уснули, а от непотушенной сигареты произошёл пожар. В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.