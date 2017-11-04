В Похвистнево ночью в ангаре на улице Промышленной сгорели трое рабочих
4 ноября 2017 19:34
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По данному факту следственным отделом Самарской области начата доследственная проверка. По предварительным данным, погибшие рабочие распивали спиртные напитки и курили.
Вероятно, в какой-то момент они уснули, а от непотушенной сигареты произошёл пожар. В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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