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В Похвистнево ночью в ангаре на улице Промышленной сгорели трое рабочих

4 ноября 2017 19:34
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По предварительным данным, погибшие рабочие распивали спиртные напитки и курили.
В ночь с 3 на 4 ноября в ангаре на улице Промышленной в Похвистнево, произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела трёх мужчин, без признаков жизни.

По данному факту следственным отделом Самарской области начата доследственная проверка. По предварительным данным, погибшие рабочие распивали спиртные напитки и курили.

Вероятно, в какой-то момент они уснули, а от непотушенной сигареты произошёл пожар. В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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