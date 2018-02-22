В Похвистнево мужчина украл продукты сразу из двух магазинов

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Прибывшие на место преступления сотрудники полиции изъяли записи с видеокамер и, просмотрев их, узнали в похитителе продуктов ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 52-летнего жителя Похвистнево, который в ноябре 2017 года был подвергнут административному наказанию в виде ареста на срок 10 суток по статье «Мелкое хищение».Просмотрев видеозаписи из торговой точки, расположенной на улице Мира, полицейские установили, что злоумышленник спрятал во внутренние карманы своей куртки колбасу и сыр на общую сумму около тысячи рублей. В другом магазине на улице Суходольной злоумышленник захватил с собой банку кофе стоимостью 400 рублей.Правоохранители направились на задержание подозреваемого к нему домой, так как, по оперативной информации, злоумышленник находился именно там. Как только мужчина увидел, что к нему пришли сотрудники полиции, он без сопротивления проехал с ними в отдел полиции, где пояснил, что продукты похитил для пропитания, а по пути домой вспомнил, что забыл кофе и взял его в другом, таком же магазине, а также уточнил, что колбасу и часть конфет он успел съесть.В отношении подозреваемого были возбуждены два уголовных дела по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.