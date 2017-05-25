В Подстепках в Ставропольском районе ночью сгорел автомобиль

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В ночь на 25 мая по адресу: м.р. Ставрапольский, сю Подстепки, ул. Цветочная, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.