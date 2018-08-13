В Подмосковье отец случайно застрелил своего десятилетнего сына

230

По данным канала, мужчина отдыхал с семьёй в загородном доме и решил пострелять из пневматического оружия. Он выставил мишень, но в момент выстрела выбежал его старший десятилетний сын.Пуля попала ему в солнечное сплетение. Мальчика сразу повезли в больницу, но врачи не могли его спасти. В отношении отца следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.