В Подмосковье опытный парашютист врезался в здание аэродрома и погиб
11 августа 2018 23:46
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Мужчина столкнулся с административным зданием. Парашютист скончался на месте.
Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Следователи ведут опрос среди очевидцев происшествия и администрации аэродрома.
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