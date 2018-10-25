В Подмосковье ограбили коттедж экс-главы ФТС Бельянинова
25 октября 2018 23:41
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Ограбление произошло накануне вечером. Грабитель проник в дом Бельянинова. Увидев жену бывшего чиновника, преступник пригрозил ей пистолетом, а для наглядности выстрелил в пол. Сообщается, что он унёс всё, "что плохо лежало". Сумма ущерба устанавливается.
Бывший руководитель ФТС уже обратился с заявлением в полицию. Его супруга не пострадала.
Как уже сообщал Лайф, 28 июля 2016 года Бельянинов покинул пост главы ФТС. Тогда в рамках уголовного дела у бывшего чиновника были проведены обыски. Правоохранители обнаружили почти 10 млн рублей, 400 тыс. долларов, 300 тыс. евро, золотой слиток и самородки. Деньги были изъяты до выяснения источника их появления.
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Отмечается, что преступник забрал всё, что "плохо лежало". Сумма ущерба устанавливается. Происшествия
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