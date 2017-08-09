В Петра Дубраве сгорел дом на 100 кв. метрах
9 августа 2017 09:15
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Накануне, 8 августа по адресу:м.р. Волжский, п. Петра Дубрава, ул. Победы, произошел пожар.
Горел частный дом на 100 м2
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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