В Петра Дубраве сгорел дом на 100 кв. метрах

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Накануне, 8 августа по адресу:м.р. Волжский, п. Петра Дубрава, ул. Победы, произошел пожар.Горел частный дом на 100 м2На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.