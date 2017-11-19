В Петра-Дубраве на улице Зеленой горел частный дом

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Горел частный дом на площади 250 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человека личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 20:29, пожар ликвидирован в 20:36.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС