В Петра-Дубраве на улице Зеленой горел частный дом
19 ноября 2017 23:26
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Горел частный дом на площади 250 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человека личного состава и 5 единиц техники.
Пожар был локализован в 20:29, пожар ликвидирован в 20:36.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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