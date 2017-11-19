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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Петра-Дубраве на улице Зеленой горел частный дом

19 ноября 2017 23:26
99
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человека личного состава и 5 единиц техники.
19 ноября в 19:19 по адресу: Волжский район, поселок Петра-Дубрава, улица Зеленая, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 250 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человека личного состава и 5 единиц техники.

Пожар был локализован в 20:29, пожар ликвидирован в 20:36.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 





Фото из архива облМЧС
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