В Петербурге у церковной певчей угнали Lexus за шесть миллионов рублей
5 августа 2018 23:41
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По данным издания, автомобиль премиум-класса угнали в минувшую субботу, 4 августа, с Рыбацкого проспекта.
По данным ряда СМИ, женщина совсем недавно приобрела внедорожник и ещё не успела вытащить из бардачка полный пакет документов на него. Также в багажнике автомобиля лежал красный велосипед Range Rover.
После обращения певчей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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