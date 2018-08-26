В Петербурге три авто врезались в мост, который начал самопроизвольную разводку

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Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу, в результате столкновения пострадали 25-летний водитель "Лады" (госпитализирован в тяжёлом состоянии), а также два человека, находившиеся в "Ниссане" и автобусе ПАЗ. По факту ДТП проводится проверка.Фото: © Vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб