В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета
16 февраля 2019 20:04
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«На месте работают сотрудники МЧС. Заключения пока нет, что конкретно случилось и сколько человек эвакуировано, мы не знаем», — сказали в пресс-службе.
Обрушение произошло на площади 150 кв. м, рухнули перекрытия с пятого по второй этажи, из здания эвакуировали 60 человек, заявили в пресс-службе МЧС России, передает «РИА Новости».
В ведомстве добавили, что причиной обрушения могли стать нарушения при проведении ремонтных работ.
На место аварии выехал исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
По данным РЕН ТВ, под завалами могут находиться 20 человек. Представитель администрации Центрального района Петербурга сообщил «РИА Новости», что при обрушении, по предварительным данным, может быть заблокирован 21 человек
«Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщает, что в здании университета в субботу проходили факультативные занятия.
Фото: Владислав Борисов / ТАСС
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