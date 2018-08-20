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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Петербурге неизвестные угнали грузовик с 20 тоннами подсолнечного масла

20 августа 2018 22:04
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Ущерб составил 1,58 миллиона рублей.
Полицейские Санкт-Петербурга ищут подозреваемых в похищении фуры, в которой находилось 20 тонн подсолнечного масла. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на портал 78.ru.

По информации издания, в полицию обратился 36-летний директор компании. Он отметил, что груз похитили с территории рынка на улице Салова.

Ущерб составил 1,58 миллиона рублей. 
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Комментарии



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