В Переволоках около Сызрани сгорел дачный дом

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Во вторник, 8 августа по адресу: м.р. Сызранский, с. Переволоки, дачный массив "Лада", произошел пожар.Горел дачный дом на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.