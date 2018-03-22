В Отрадном водитель погрузчика при движении задним ходом насмерть задавил женщину
22 марта 2018 21:36
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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и другие обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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