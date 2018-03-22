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В Отрадном водитель погрузчика при движении задним ходом насмерть задавил женщину

22 марта 2018 21:36
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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и другие обстоятельства произошедшего.
22 марта, в 18:30 на улице Зои Космодемьянской в Отрадном водитель колесного погрузчика, находясь на парковке возле одного из домов, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и другие обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Фото:    пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области


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