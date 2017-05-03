В Отрадном водитель автомобиля «Toyota Corolla» сбил 9-летнего велосипедиста на тротуаре
3 мая 2017 15:45
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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