В Отрадном водитель автомобиля «Toyota Corolla» сбил 9-летнего велосипедиста на тротуаре

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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.