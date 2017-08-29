В Отрадном в магазине мужчина сложил 7 банок кофе и бутылку водки в пакет и скрылся
29 августа 2017 16:12
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Работники магазина, заметив, что пара прошла, не оплатив товар, стали кричать им вслед, и незамедлительно сообщили о случившимся в полицию. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую и передали ее для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе. Мужчине удалось скрыться вместе с украденным товаром.
Полицейские установили личность задержанной, ею оказалась ранее судимая местная жительница 1970 года рождения, которая пояснила, что в магазине она была вместе с сожителем. Он-то и предложил ей совершить грабеж, а затем по обоюдной договоренности поехать домой.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора. По данным полицейских, 43-летний мужчина ранее уже был судим и недавно проходил лечение от наркозависимости в реабилитационном центре.
В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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