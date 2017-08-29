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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Отрадном в магазине мужчина сложил 7 банок кофе и бутылку водки в пакет и скрылся

29 августа 2017 16:12
96
По данным полицейских, 43-летний мужчина ранее уже был судим и недавно проходил лечение от наркозависимости в реабилитационном центре.
В магазин на улице Ленина в Отрадном зашла пара покупателей. Мужчина и женщина ходили по магазину врозь. Изучая ассортимент, мужчина сложил 7 банок кофе в пакет, со стеллажа с алкогольной продукцией взял бутылку водки и направился к выходу. Увидев, что мужчина уходит, женщина направилась за ним. Злоумышленники быстро прошли через кассы, после чего прибавили шаг, покидая место происшествия.

Работники магазина, заметив, что пара прошла, не оплатив товар, стали кричать им вслед, и незамедлительно сообщили о случившимся в полицию. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую и передали ее для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе. Мужчине удалось скрыться вместе с украденным товаром.

Полицейские установили личность задержанной, ею оказалась ранее судимая местная жительница 1970 года рождения, которая пояснила, что в магазине она была вместе с сожителем. Он-то и предложил ей совершить грабеж, а затем по обоюдной договоренности поехать домой.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора. По данным полицейских, 43-летний мужчина ранее уже был судим и недавно проходил лечение от наркозависимости в реабилитационном центре.

В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

 
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