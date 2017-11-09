В Отрадном рабочий погиб от наехавшего КАМАЗа

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В Отрадном произошел несчастный случай со смертельным исходом, пишет 63.ру со ссылкой на министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

На территории одного из заводов, во время проведения технического осмотра ковша экскаватора, погиб машинист. На него наехал КАМАЗ. От полученных травм работник скончался на месте.

— По данному несчастному случаю началось расследование. В настоящее время сотрудники ОВД определяют причины произошедшего и лиц, ответственных за допущенные нарушения, — уточняют специалисты минтруда.