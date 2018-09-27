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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Отрадном под колеса "семёрки" на переходе попал 10-летний мальчик

27 сентября 2018 17:33
46
В результате ДТП ребёнок был госпитализирован.
В Отрадном мужчина 1956 года рождения (водительский стаж 40 лет), управляя автомашиной ВАЗ 21074 двигался по улице Ленина со стороны улицы Гайдара в направлении улицы Комсомольской.

По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на мальчика 2008 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребёнок был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
 
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