В Отрадном под колеса "семёрки" на переходе попал 10-летний мальчик
27 сентября 2018 17:33
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По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на мальчика 2008 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребёнок был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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